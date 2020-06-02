Vogliamo che i nostri utenti si affidino solo a nuovi casinò con termini e condizioni giusti, trasparenti e chiaramente indicati sul loro sito. È importante che gli utenti leggano con attenzione non solo i T&C generali del sito prima di accettare e registrarsi, ma anche quelli legati a ciascuna promozione e offerta. Se i termini e condizioni sembrano poco chiari o inaffidabili, allora meglio stare alla larga da quei casinò e affidarsi a siti ADM con termini assolutamente cristallini.

É fondamentale che i nuovi casinò online dispongano di diversi metodi di pagamento, per permettere a tutti di fare le proprie puntate, anche a coloro sprovvisti di carte di credito. Bisogna sempre controllare che i nuovi siti di casinò abbiano a disposizione, sia per i depositi che per le riscossioni delle vincite, i metodi di pagamento più diffusi, come le carte di debito e credito, i bonifici bancari, PayPal, carte prepagate, ecc., oltre a metodi meno diffusi come le cripto valute e i bitcoin.

Per la tua sicurezza è sempre raccomandabile scegliere un nuovo sito di gioco legale e autorizzato ad operare sul territorio italiano. I casinò online in Italia devono ricevere l’autorizzazione da parte dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM – formalmente conosciuta come AAMS) per poter operare legalmente, oltre a dover ricevere e rispettare le licenze dai vari organi competenti.

Servizio Clienti Dedicato ai Giocatori Italiani

Molti nuovi casinò hanno la licenza per operare in Italia, ma sono gestiti da provider esteri. Naturalmente offrono le loro pagine in lingua italiana a tutti i giocatori del belpaese, ma è fondamentale che abbiano anche un servizio clienti dedicato ai giocatori italiani. Controlla sempre sulla pagina aiuti che il customer service sia disponibile in lingua italiana via telefono, email e live chat.

Varietà di Giochi

La varietà di giochi, oltre ai provider scelti dal casinò e alle tecnologie utilizzate, è un fattore importante quando si sceglie un nuovo casinò su cui puntare soldi veri. Un sito di gioco nuovo si può definire ottimo quando dispone di un numero consistente di titoli ed è in grado di offrire giochi con dealer dal vivo e tutte le ultime novità tecnologiche, come le fantastiche slot in 3D.

Promozione del Gioco Responsabile

È fondamentale per noi che i casinò online nuovi promuovano il gioco responsabile sui loro siti. Per questo motivo recensiamo e raccomandiamo solo i siti con regolare licenza ADM che impediscono il gioco ai minori di 18 anni e che permettono ai giocatori di definire i propri limiti di deposito sul conto gioco.