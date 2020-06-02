I Migliori Nuovi Casinò Online in Italia
I casinò online nuovi offrono una fantastica esperienza di gioco agli utenti italiani, oltre a offerte pazzesche e, talvolta, bonus personalizzati. La nostra missione è quella di aiutare i nostri lettori a trovare i migliori nuovi casinò online, risparmiando tempo nella ricerca dei nuovi siti di casinò, offrendo opinioni dettagliate e affidabili. Qui troverai una lista che include solo i migliori nuovi casinò online nuovi migliori, sicuri, dotati di licenza ADM (conosciuta in precedenza come AAMS) e con le offerte migliori. Scegli il tuo preferito e registrati oggi stesso!
I Casinò Online Nuovi Migliori nel 2026 per I Giocatori Italiani
William Hill
Fino a 1000€
Caratteristiche principali
- Parco giochi Playtech sempre aggiornato
- Pagamenti rapidi
- Promozioni varie e facili da riscattare
Inoltre
Metodi di pagamento
Software del casinò
LeoVegas.it Casino
fino a 1,000 € + 225 giri gratis
Caratteristiche principali
- Ampia varietà di giochi
- Ottimo bonus di benvenuto che include free spin
- Assistenza clienti disponibile 24/7
Inoltre
fino a 1000 €
Metodi di pagamento
Software del casinò
888 Italia
fino a €500
Caratteristiche principali
- Ampia scelta di giochi
- Ricco bonus di benvenuto e tante altre promozioni
- Vasta gamma di sistemi di pagamento
Inoltre
€500
Metodi di pagamento
Software del casinò
Star Casino.it
Fino a €200 di Cashback Bonus
Caratteristiche principali
- 100 Giri Gratis senza deposito
- Tavoli con croupier italiani
- Ampia offerta di giochi
Inoltre
Metodi di pagamento
Software del casinò
I Vantaggi di Giocare nei Nuovi Casinò AAMS
La lista di casinò online in Italia è già lunga, eppure ogni anno ci sono nuovi casinò online in arrivo con offerte non meno interessanti di quelle che si possono trovare nei siti di casinò più affermati. Infatti, i casinò di nuova generazione offrono un approccio più moderno, promozioni da lasciare senza fiato, offerte per clienti VIP e tanto altro. Sui nuovi casinò online è possibile trovare anche bonus senza deposito, così potrai goderti le novità dei nuovi siti di gioco senza dover mettere mano al portafogli.
Tecnologie All’avanguardia e Funzionalità Esclusive
I nuovi casinò AMD (ex AAMS) sfruttano tutte le ultime tecnologie e funzionalità a disposizione nel 2026, per fornire un’esperienza di gioco senza eguali. I nuovi siti di casinò vengono sviluppati tenendo conto delle innovazioni e offrono una serie di funzioni fresche ed esclusive ai giocatori italiani. Inoltre, i provider dei nuovi casinò online ci tengono a fornire un’esperienza di gioco di alto livello anche da tablet e casinò mobile, per questo si servono dei software di programmazione più all’avanguardia sia per Android che iOS.
Fantastici Bonus e Promozioni
Generalmente gli ultimi nuovi casinò offrono bonus di benvenuto molto generosi per assicurarsi le registrazioni al loro sito, oltre a diverse promozioni che includono bonus senza deposito, free spin e codici promozionali. Iscriversi a un nuovo sito di gioco conviene, perché ti fornisce la possibilità di dare una spinta iniziale al tuo bankroll senza dover spendere troppo e amplia considerevolmente il numero di bonus gratis a tua disposizione.
Giochi Sempre Nuovi
Nuovi casinò online vuol dire giochi nuovi. Dalle ultime slot in 3D all’azione tramite live dealer, i nuovi siti di gioco offrono solo il meglio agli utenti italiani. Molto spesso, i provider di casinò stringono partnership riservate con gli sviluppatori di giochi e per questo hanno la possibilità di offrire ai propri utenti giochi unici ed esclusivi.
Cose da Tenere D’occhio sui Casinò Online Nuovi
I nuovi siti di gioco sono estremamente allettanti e offrono, spesso, depositi bassi. Tuttavia, bisogna sempre essere attenti quando si sceglie un nuovo casinò online su cui puntare i propri soldi. Le cose da tenere d’occhio quando si sceglie un nuovo sito per assicurarsi che si tratti di un casinò sicuro ed affidabile sono:
- Autorizzazioni e licenze
- Varietà di giochi
- Metodi di pagamento disponibili
- Servizio clienti dedicato ai giocatori italiani
Esaminiamo nel dettaglio le cose fondamentali da tener d’occhio quando si sceglie un nuovo sito di casinò:
Autorizzazioni e Licenze
Per la tua sicurezza è sempre raccomandabile scegliere un nuovo sito di gioco legale e autorizzato ad operare sul territorio italiano. I casinò online in Italia devono ricevere l’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM – formalmente conosciuta come AAMS) per poter operare legalmente, oltre a dover ricevere e rispettare le licenze dai vari organi competenti.
Metodi di Pagamento Disponibili
É fondamentale che i nuovi casinò online dispongano di diversi metodi di pagamento, per permettere a tutti di fare le proprie puntate, anche a coloro sprovvisti di carte di credito. Bisogna sempre controllare che i nuovi siti di casinò abbiano a disposizione, sia per i depositi che per le riscossioni delle vincite, i metodi di pagamento più diffusi, come le carte di debito e credito, i bonifici bancari, PayPal, carte prepagate, ecc., oltre a metodi meno diffusi come le cripto valute e i bitcoin.
I Migliori Software Provider
I nuovi casinò online si affidano solo ai software provider migliori del settore. Poiché si tratta di casinò online recenti, la partnership con nomi altisonanti del mondo del gioco a distanza, come Playtech, Microgaming, NetEnt, ecc., mette in buona luce questi casinò online appena arrivati sul mercato. Molte volte, inoltre, questi siti si affidano anche a fornitori di giochi più all’avanguardia, per distinguersi dalla massa e proporre un’offerta sempre più variegata.
Termini e Condizioni Trasparenti
Vogliamo che i nostri utenti si affidino solo a nuovi casinò con termini e condizioni giusti, trasparenti e chiaramente indicati sul loro sito. È importante che gli utenti leggano con attenzione non solo i T&C generali del sito prima di accettare e registrarsi, ma anche quelli legati a ciascuna promozione e offerta. Se i termini e condizioni sembrano poco chiari o inaffidabili, allora meglio stare alla larga da quei casinò e affidarsi a siti ADM con termini assolutamente cristallini.
Servizio Clienti Dedicato ai Giocatori Italiani
Molti nuovi casinò hanno la licenza per operare in Italia, ma sono gestiti da provider esteri. Naturalmente offrono le loro pagine in lingua italiana a tutti i giocatori del belpaese, ma è fondamentale che abbiano anche un servizio clienti dedicato ai giocatori italiani. Controlla sempre sulla pagina aiuti che il customer service sia disponibile in lingua italiana via telefono, email e live chat.
Varietà di Giochi
La varietà di giochi, oltre ai provider scelti dal casinò e alle tecnologie utilizzate, è un fattore importante quando si sceglie un nuovo casinò su cui puntare soldi veri. Un sito di gioco nuovo si può definire ottimo quando dispone di un numero consistente di titoli ed è in grado di offrire giochi con dealer dal vivo e tutte le ultime novità tecnologiche, come le fantastiche slot in 3D.
Promozione del Gioco Responsabile
È fondamentale per noi che i casinò online nuovi promuovano il gioco responsabile sui loro siti. Per questo motivo recensiamo e raccomandiamo solo i siti con regolare licenza ADM che impediscono il gioco ai minori di 18 anni e che permettono ai giocatori di definire i propri limiti di deposito sul conto gioco.
Esistono Nuovi Casinò con Bonus Senza Deposito?
Nuovi casinò senza deposito sono una realtà per i giocatori italiani. I nuovi casinò online hanno, generalmente, un ottimo pacchetto promozionale che include bonus senza deposito per invitare sempre più utenti a iscriversi sul loro sito. Questa strategia beneficia sia i provider di casinò, che si assicurano così nuovi giocatori, che i giocatori stessi, poiché possono provare le funzionalità e i giochi del sito senza dover spendere i propri soldi. Oltre ai bonus senza deposito, i nuovi siti di casinò offrono altre promozioni allettanti ai loro nuovi clienti. Questi incentivi vengono offerti sotto forma di:
- Free spin o giri gratis
- Codici bonus
- Bonus sul deposito
- Offerte sportive (se il provider offre anche le scommesse sportive)
Naturalmente, anche se il casinò è nuovo, è possibile che offra promozioni e bonus a clienti già fidelizzati, come programmi VIP per High Rollers, offerte settimanali o giornaliere in cash o bonus ricarica.
Come Registrarsi su un Nuovo Casinò
Registrarsi su un nuovo casinò online è un procedimento semplice e veloce. Dopo aver scelto il nuovo sito di casinò più adatto alle tue esigenze non dovrai fare altro che:
1. Effettuare la registrazione
Registrarsi su un casinò online nuovo richiede davvero pochi minuti e non necessita di particolari conoscenze informatiche. Nella home del sito clicca sul pulsante di registrazione e procedi a inserire
- Nome e cognome
- Il tuo indirizzo di residenza
- Un numero telefonico valido
- Il tuo indirizzo e-mail
Finita la fase iniziale di registrazione, ti verrà chiesto di caricare i dati della carta d’identità e del passaporto per controllare che tu sia maggiorenne. Assicurati che i tuoi documenti siano in corso di validità prima di proseguire.
2. Creare l’account
Per creare il tuo account non dovrai fare altro che scegliere un nome utente e una password, che ti serviranno ogni qual volta effettuerai il login sul casinò. Non rivelare questi dati a nessuno e custodiscili in maniera sicura. Una volta fornite queste credenziali al sito di casinò, ti verrà inviata una email per confermare l’account. Segui attentamente le istruzioni per completare la registrazione.
3. Effettuare il primo deposito
Per confermare l’apertura dell’account dovrai caricare una piccola somma tramite il tuo metodo di pagamento preferito come primo deposito.
4. Riscuotere il bonus e iniziare a giocare
Una volta effettuato il deposito potrai richiedere il tuo bonus di benvenuto e iniziare a giocare. Ti raccomandiamo di leggere i termini e le condizioni relative al bonus e di fare attenzione ai requisiti di puntata che cambiano da casinò a casinò.
I Nuovi Casinò Online Offrono Giochi Live?
Certo, i nuovi casinò online offrono giochi con live dealer per stare al passo coi tempi e avere un parco giochi ampio, variegato e che soddisfi le richieste di ciascun giocatore. I tavoli con croupier dal vivo in offerta su questi casinò online recenti includono i classici, come blackjack, roulette, baccarat, tavoli esclusivi, poker room live e anche giochi più interattivi come La Ruota della Fortuna, Deal or No Deal, Monopoly e molti altri.
Posso Giocare ai Nuovi Casinò da Mobile?
Sì, i nuovi casinò online offrono i loro giochi anche da mobile. Su questi casinò ADM (prima AAMS) troverai non solo compatibilità mobile tramite browser web del tuo smartphone o tablet, ma anche app native per dispositivi iOS e Android, scaricabili in pochi secondi. Queste app dedicate offrono gli stessi giochi che troveresti tramite desktop e ti permettono di effettuare depositi e prelievi e di attivare le promozioni tramite pochi e semplici clic sul tuo dispositivo. Le app dei casinò online appena arrivati sono, in genere, più moderne di quelle dei casinò online già sul mercato, perché offrono funzionalità all’avanguardia e facilità d’utilizzo.
Registrati e Gioca su uno dei Fantastici Nuovi Casinò Online Oggi Stesso
I casinò online nuovi offrono davvero tantissimi vantaggi ai loro iscritti. Oltre ai bonus di benvenuto e alle promozioni, i nuovi casinò propongono software di gioco innovativi e sistemi di sicurezza per proteggere i tuoi dati sensibili e il tuo conto gioco durante le transazioni, e non sono quindi meno affidabili dei migliori casinò online da sempre presenti sul mercato italiano.
Naturalmente, non tutti i nuovi siti di gioco hanno la stessa qualità e offerta, quindi ti raccomandiamo di affidarti a dei veri esperti del settore e di consultare la nostra lista dei nuovi casinò ADM. Qui su Casinos.it troverai soli i migliori nuovi casinò online, valutati e recensiti da un team di esperti. Scegli quello che maggiormente si adatta alle tue esigenze e registra un conto oggi stesso per avvantaggiarti delle offerte bonus e dei giochi esclusivi!
- Ampia scelta di giochi
- Ricco bonus di benvenuto e tante altre promozioni
- Vasta gamma di sistemi di pagamento
Domande Frequenti
I nuovi casinò sono legali in Italia?
Se i nuovi casinò in Italia possiedono regolare licenza da parte dell’AAMS, sono regolamentati dalle giurisdizioni competenti e hanno ottenuto i certificati di sicurezza, certo che sono legali. Per essere sicuro di giocare su un nuovo sito di casinò davvero valido ti suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra lista dei nuovi casinò ADM.
Come faccio a sapere se un nuovo casinò è sicuro?
Un casinò online può considerarsi sicuro se è gestito da un’azienda senza precedenti di abuso e in possesso delle dovute licenze. In Italia è l’ADM a fornire le autorizzazioni necessarie, senza il marchio ADM il casinò non può considerarsi legale, oltre che sicuro.
La collezione di giochi sui nuovi casinò è limitata?
È possibile che un casinò online nuovo, soprattutto aperto da poco, offra meno giochi dei casinò online già affermati. Tuttavia, gli ultimi nuovi casinò dispongono delle tecnologie più all’avanguardia e dei giochi più nuovi, oltre a funzionalità mai viste prime
I nuovi casinò offrono bonus di benvenuto generosi?
Sì, i nuovi casinò online offrono bonus di benvenuto sostanziosi per farsi conoscere e garantirsi un maggior numero di iscritti sui loro siti. Oltre a cospicui bonus di benvenuto, è possibile trovare sui nuovi casinò anche bonus senza deposito, free spin e tante altre promozioni allettanti.
I casinò online nuovi sono migliori rispetto ai casinò già affermati?
Sì, ci sono molti vantaggi nello scegliere i nuovi casinò online in arrivo, come i sistemi di sicurezza all’avanguardia, app nativa per smartphone e tablet e promozioni nuove ed allettanti. I casinò già affermati, soprattutto quelli della nostra lista, sono altresì una buona scelta, perché cercano sempre di stare al passo con i tempi sia con la loro offerta, che con i software di protezione del conto. Scegli i casinò nuovi, tuttavia, se desideri provare giochi nuovi e usufruire di offerte imperdibili.
Ci sono nuovi casinò online stranieri?
Certo, ci sono diversi nuovi casinò stranieri su cui poter giocare, ciononostante noi di Casinos.it ti consigliamo di scegliere solo casinò con regolare licenza ADM, per poter giocare in tutta sicurezza su una piattaforma protetta e, soprattutto, legale.